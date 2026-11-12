W Jarosławiu w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, sąd we wrześniu skazał mężczyznę w średnim wieku na 14 lat kolonii karnej po tym, jak fotografował nagrobki rosyjskich wojskowych, którzy zginęli w wojnie przeciwko Ukrainie. Jak informuje Politico, rosyjskie władze nasiliły prześladowania osób dokumentujących wojskowe pochówki.

W ostatnich miesiącach rosyjskie organy władzy ostrzegały, że za fotografowanie grobów wojskowych może grozić dożywotnie pozbawienie wolności. Federalna Służba Bezpieczeństwa patrolowała cmentarze, szukając osób wykonujących takie zdjęcia. Od lata w różnych regionach Rosji zatrzymano kilkadziesiąt osób. W zamkniętych procesach sądowych oficjalnie oskarża się je o zdradę stanu, w tym o współpracę z ukraińskimi służbami specjalnymi.

Ograniczenia dostępu do danych

Niezależni dziennikarze i aktywiści wykorzystywali fotografie grobów oraz nagrania pogrzebów do dokumentowania strat rosyjskiej armii. Baza danych Russia 200, utworzona przez niezależne medium Mediazona i rosyjską redakcję BBC, zawiera nazwiska niemal 283 tysięcy poległych rosyjskich wojskowych oraz dane o okolicznościach ich śmierci. Jednocześnie jej autorzy zaznaczają, że nie mają zasobów ani dostępu, aby odnotować każdą śmierć na froncie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii i holenderskie służby wywiadowcze szacują straty Rosji na ponad 500 tysięcy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w lipcu, że w wojnie zginęło 700 tysięcy rosyjskich wojskowych. We wrześniu 2022 roku ówczesny minister obrony Rosji Siergiej Szojgu mówił o 5937 poległych wojskowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zamknięte sprawy sądowe

W kwietniu 2024 roku przedstawiciel Kremla oświadczył, że dane o stratach są tajemnicą państwową, a informować o nich może wyłącznie Ministerstwo Obrony. W tym samym roku Rosstat zamknął dostęp do statystyk nadmiernej śmiertelności, które wcześniej pomagały weryfikować szacunki strat.

Na początku 2025 roku dziennikarze odnotowali także gwałtowny wzrost liczby spraw o uznanie wojskowych za zaginionych lub zmarłych. Według danych Russia 200 w 2025 roku było prawie 90 tysięcy takich spraw — ponad dziesięciokrotnie więcej niż w poprzednich latach pełnoskalowej wojny. Pod koniec 2025 roku ograniczono dostęp do tych postępowań sądowych.

Redaktor Mediazony Dmitrij Treszczanin zauważył, że zdjęcia pochówków były ważnym źródłem na początku inwazji, jednak obecnie ta metoda stała się niebezpieczna: według niego wolontariusze byli atakowani na cmentarzach.

Czytaj nas na