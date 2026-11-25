W strefie euro płatności kartą po raz pierwszy wyprzedziły rozliczenia gotówkowe pod względem udziału w transakcjach w sklepach, restauracjach i automatach sprzedażowych. Według Tagesschau, w tym roku kartą opłacono 45% takich transakcji, podczas gdy banknotów i monet użyto w 44% przypadków.

Wzrost płatności mobilnych

Europejski Bank Centralny poinformował, że był to pierwszy przypadek od rozpoczęcia zbierania porównywalnych danych w 2016 roku, gdy płatności kartą przewyższyły płatności gotówkowe. Udział płatności mobilnych, w tym za pomocą smartfonów, wzrósł w ciągu dwóch lat z 6% do 9%.

Karty są coraz częściej wykorzystywane także do niewielkich zakupów. Średnia kwota transakcji kartą spadła z 59 euro w 2019 roku do 35 euro w 2026 roku. Jednocześnie co najmniej 12% konsumentów w każdym kraju strefy euro oświadczyło, że przynajmniej raz spotkało się z odmową przyjęcia karty lub płatności mobilnej.

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Gotówka utrzymuje pozycję

Gotówka pozostaje główną metodą płatności za zakupy o wartości do 20 euro, a także w płatnościach między osobami prywatnymi. Jest ceniona za poufność i możliwość kontrolowania wydatków.

Ankieta przeprowadzona jesienią 2025 roku i wiosną 2026 roku w całej strefie euro wykazała, że 54% respondentów preferuje w sklepach karty lub inne bezgotówkowe metody płatności. Gotówkę wybiera 22%, a 23% nie ma wyraźnych preferencji. Możliwość płacenia cyfrowo za ważną uważa 82% ankietowanych, a korzystanie z gotówki — 62%; tylko 3% podało, że nigdy nie używa gotówki.

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