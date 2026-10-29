W Johannesburgu w RPA w kilku rejonach przez kilka dni nie odbierano odpadów komunalnych w związku z protestem pracowników miejskich dotyczącym niezrealizowanych ustaleń w sprawie wynagrodzeń i świadczeń. Miejska spółka Pikitup poinformowała o znacznym nagromadzeniu śmieci oraz zmniejszeniu liczby pracowników dostępnych do pracy na trasach.

Jak podaje TimesLIVE, śmieci nagromadziły się w północnych, zachodnich i południowych częściach miasta. Dziennikarze odnotowali przepełnione kontenery przy domach i centrach handlowych w Emmarentii, Floridzie, Roodepoort, Roosevelt Park, Randburgu, Olivedale i Fourways. Część odpadów miała zostać odebrana między poniedziałkiem a środą, jednak nadal nie została wywieziona, rozprzestrzeniając nieprzyjemny zapach i przyciągając muchy.

Opóźnienia w wywozie śmieci

Rzecznik Pikitup Anthony Selepe oświadczył, że udział pracowników spółki w akcji Samwu wpłynął na jej działalność. Według niego na trasach pracuje minimalna liczba personelu, a przedsiębiorstwo szuka sposobów na usunięcie nagromadzonych odpadów. Nie był w stanie podać terminu pełnego przywrócenia usług i zaznaczył, że sytuacja zależy od rozwiązania sporu między miastem a związkiem zawodowym.

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W Roodepoort mieszkańców ostrzeżono o trzydniowym opóźnieniu względem harmonogramu. Pikitup wyjaśniła je również awariami sprzętu i zwiększoną odległością do odległego składowiska odpadów. Mieszkańcy Florydy z kolei oświadczyli, że nie otrzymali wcześniejszego powiadomienia o zakłóceniach.

Działanie innych służb miejskich

Spółka Joburg Water oświadczyła, że protest Samwu wpływa na jej działalność i powoduje opóźnienia w rozpatrywaniu zgłoszeń oraz świadczeniu innych usług. Przedstawiciel stowarzyszenia mieszkańców Parktown North Lee Young poinformował, że w niektórych rejonach, w tym w Sandown, pojawiły się problemy z dostawami wody z powodu trudności w Joburg Water.

Jednocześnie zastępca sekretarza regionalnego Samwu Richard Moyla zaprzeczył, że protest zakłócił pracę służb miejskich. Według niego akcja trwała tylko w poniedziałek, a od wtorku członkowie związku wrócili do pracy. Powiedział również, że kierownicy i przedstawiciele związku uczestniczyli w negocjacjach z miastem oraz towarzyszyli w sądzie w sprawie 16 członków Samwu, którzy, jak twierdził, zostali aresztowani podczas protestu w związku z przemocą.

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