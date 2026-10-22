W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki uszkodzenie rurociągu z wodą pitną podczas prac związanych z wymianą rury kanalizacyjnej spowodowało kolejne prewencyjne odłączenie wody w rejonie Bezuidenhout Valley. Jak informuje Daily Maverick, miejskie przedsiębiorstwo Johannesburg Water odizolowało sieć, przepłukuje rury i prowadzi laboratoryjne badania wody.

Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 6th Street i 8th Avenue. Według rzeczniczki Johannesburg Water, Nombuso Shabalali, podczas prac ziemnych prowadzonych przez wykonawcę na rurociąg spadł pień drzewa. Naprawę zakończono w nocy 21 października, jednak dostawy wody nie zostały wznowione do czasu zakończenia płukania i otrzymania wyników badań.

Ograniczenia dla mieszkańców

Prewencyjny komunikat dotyczył domów przy 8th Avenue w pobliżu skrzyżowań z 4th, 5th, 6th i 7th Street. Mieszkańcom zalecono, aby nie pili ani nie używali wody do czasu oficjalnego komunikatu Johannesburg Water o jej bezpieczeństwie. Przedsiębiorstwo oświadczyło, że zanieczyszczenie wody nie zostało potwierdzone, a ograniczenia wprowadzono jako środek zapobiegawczy. Alternatywne dostawy wody miały być kontynuowane do otrzymania wyników laboratoryjnych.

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Od grudnia 2025 roku mieszkańcy wschodnich przedmieść Johannesburga — Malvern i Bezuidenhout Valley — otrzymali co najmniej 10 ostrzeżeń i aktualizacji dotyczących jakości wody. W niektórych przypadkach gospodarstwa domowe pozostawały bez dostaw wody przez okres do dwóch tygodni. W Malvern, Jeppestown i Cleveland Johannesburg Water opublikowało sześć aktualizacji między 11 a 19 października, a 20 października ogłosiło, że woda jest bezpieczna.

Zarzuty dotyczące nadzoru nad wykonawcami

Radni lokalnych okręgów Carlos da Rocha i Neuren Petersen twierdzą, że przyczyną powtarzających się przerw jest niewystarczający nadzór nad wykonawcami realizującymi prace kanalizacyjne i uszkadzającymi infrastrukturę wodociągową. Da Rocha jednocześnie poparł program wymiany starych rur cementowych, które, jak powiedział, są popękane lub zatkane korzeniami drzew.

Johannesburg Water potwierdziło okoliczności ostatniego uszkodzenia, ale nie odpowiedziało na szersze pytania publikacji dotyczące nadzoru nad wykonawcami, liczby incydentów z nimi związanych ani kosztów awaryjnych napraw, badań laboratoryjnych i dostaw wody cysternami.

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