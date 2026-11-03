W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki badają śmierć gęsi w jeziorze Zoo Lake. Weterynarze zoo przeprowadzają sekcje wybranych tusz ptaków, aby ustalić przyczynę ich śmierci, informuje TimesLIVE.

Wśród możliwych przyczyn — botulizm ptaków

Wśród prawdopodobnych przyczyn rozważany jest sezonowy botulizm ptaków, jednak nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia tej wersji. Taki rodzaj zatrucia może dotykać ptactwo wodne. Rzeczniczka Johannesburg City Parks and Zoo Jenny Moodli zaznaczyła, że upalna pogoda, wzrost temperatury wody i rozkład materii organicznej mogą stwarzać warunki do powstawania toksyn niebezpiecznych dla ptaków.

W poniedziałek rano zespół ochrony przyrody JCPZ usunął wszystkie martwe ptaki. Część tusz przewieziono do szpitala weterynaryjnego zoo w celu zbadania.

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Sprawdzana jest również jakość wody

Dochodzenie odbywa się w związku z doniesieniami o możliwym przedostawaniu się ścieków do jeziora. Moodli podkreśliła, że nie ustalono jeszcze związku między tymi doniesieniami a śmiercią ptaków.

Na miejscu pracowali także przedstawiciele pionów ochrony przyrody i operacyjnego JCPZ, miejskiego departamentu środowiska i usług infrastrukturalnych oraz Johannesburg Water. Pobrali próbki wody. Wyniki badań weterynaryjnych i analizy jakości wody mają określić dalsze działania.

Mieszkańców wezwano, aby nie kąpali się we wspomnianych zbiornikach wodnych i nie spożywali ryb złowionych w tych miejscach. Dzieciom i zwierzętom domowym zalecono trzymanie się z dala od martwych dzikich zwierząt lub zwierząt z widocznymi oznakami cierpienia, a ludzi poproszono, by nie dotykali martwych ptaków ani ryb.

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