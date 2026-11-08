W Centrum Sztuki Nam June Paika w Yongin w Korei Południowej otwarto wystawę „Hyundai Translocal Series: Via Satellite — Moon, Echo, Mosquitoes, and Memes”. Projekt jest rezultatem trzyletniej zdalnej współpracy z Pinakoteką w São Paulo, najstarszym muzeum sztuki brazylijskiej metropolii, informuje Korea Herald.

Ekspozycja łączy prace czworga artystów pracujących w czterech miastach na dwóch kontynentach. Pinakoteka w São Paulo zaprezentuje własną wersję projektu pod tytułem „Dialogues with Nam June Paik”, której otwarcie zaplanowano na 28 listopada.

Dziedzictwo Nam June Paika

Koncepcja wystawy jest związana z ideami Nam June Paika — artysty i futurysty, który jeszcze przed upowszechnieniem internetu organizował transmisje satelitarne między miastami na różnych kontynentach. W szczególności w 1984 roku stworzył projekt „Good Morning Mr. Orwell”. W 1974 roku Paik użył określenia „elektroniczna superautostrada”, opisując świat połączony technologiami medialnymi mimo granic i stref czasowych.

Projekt wsparła firma Hyundai Motor w ramach serii Hyundai Translocal Series, która od ubiegłego roku łączy koreańskie muzea z zagranicznymi partnerami.

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Księżyc, dźwięk i język

Jane Jin Kaisen zaprezentowała pracę wideo „Old Moon – New Moon”. Artystka przymocowała cyfrową kamerę do teleskopu z 1929 roku w obserwatorium Rundetårn w Kopenhadze i jednym ujęciem sfilmowała Księżyc w fazie ubywania. W swoich nagraniach wideo Kaisen zwraca się także ku kobietom-nurkom haenyeo z wyspy Czedżu, które kierują się kalendarzem księżycowym.

Instalacja Vivian Caccuri „Clepsydra” składa się z głośników z betonowych bloków i kabli na podłodze. Odtwarzają one dźwięki przepływu krwi w żyłach sześciu osób, zarejestrowane z pomocą naukowców. Brazylijska artystka biarritzzz pokazuje trzykanałowe wideo o pochodzeniu słowa „samba”, stworzone wspólnie z mozambickim choreografem Tsumbé Mussundzą. Christine Sun Kim zaprezentowała pracę ścienną „Mind Land Mass”, opartą na wyrażeniach amerykańskiego języka migowego.

Wystawa potrwa do 28 marca, a wstęp jest bezpłatny.

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