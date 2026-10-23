W muhafazie Al-Karak w Jordanii dwóch uzbrojonych mężczyzn otworzyło ogień podczas pogrzebu w kościele. Według jordańskich mediów państwowych co najmniej siedem osób zginęło, a 10 zostało rannych.

Strzelanina w kościele

Do ataku doszło w piątek. Jak podaje BBC News World, tożsamość napastników nie została jeszcze ustalona. Według mediów państwowych przybyli oni do kościoła samochodem i zaczęli strzelać wewnątrz budynku. Po strzelaninie mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia.

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Reakcja władz

BBC przytacza informacje o liczbie zabitych i rannych oraz przebiegu ataku, powołując się na jordańskie media państwowe. Rzecznik jordańskiego rządu Mohammad al-Momani poinformował, że do rejonu zdarzenia skierowano siły bezpieczeństwa.

Według dodatkowego opisu BBC w muhafazie Al-Karak trwają poszukiwania napastników. Poszukiwania rozpoczęły się po tym, jak uzbrojeni mężczyźni uciekli z miejsca strzelaniny.

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