Wojskowy śmigłowiec Black Hawk należący do Jordańskich Sił Zbrojnych rozbił się w środę, 18 listopada, podczas ćwiczeń wojskowych w Jordanii. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na jordańskie siły zbrojne.

Reakcja na incydent

Źródło wojskowe w Dowództwie Generalnym Jordańskich Sił Zbrojnych poinformowało w oświadczeniu, że na miejsce incydentu skierowano wyspecjalizowane zespoły. Podjęły one niezbędne działania w odpowiedzi na sytuację.

Dowództwo podkreśliło, że bezpieczeństwo personelu pozostaje najwyższym priorytetem. Wojskowi oświadczyli również, że będą przekazywać dalsze informacje zgodnie z ustalonymi procedurami.

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Brak danych o poszkodowanych

Jordańskie Siły Zbrojne nie podały informacji o możliwych poszkodowanych w wyniku katastrofy. Nie poinformowano również o stopniu uszkodzenia śmigłowca.

W incydencie uczestniczył Black Hawk, który znajduje się na wyposażeniu Jordańskich Sił Zbrojnych. W oświadczeniu wojskowych nie podano innych szczegółów dotyczących okoliczności katastrofy.

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