W Jordanii pochowano osiem ofiar ataku na kościół — Al Jazeera

W wiosce Hamud w Jordanii tysiące osób wzięły udział w pogrzebie ośmiu ofiar strzelaniny w pobliżu Greckiego Kościoła Prawosławnego św. Jerzego. Atak miał miejsce w piątek podczas innej ceremonii pogrzebowej: zginęło dziewięć osób, a dziesiątki zostały ranne.

Pogrzeb przy kościele

Trumny przykryte jordańskimi flagami przeniesiono przez tłum przy świątyni w prowincji Karak. Nabożeństwu przewodniczyli księża, a bezpieczeństwo zapewniały siły bezpieczeństwa. W ceremonii uczestniczył premier Dżafar Hassan, reprezentujący króla Abdullaha II, a także przedstawiciele rządu oraz wysokiej rangi urzędnicy struktur wojskowych i cywilnych.

Jak informuje Al Jazeera, rodzina dziewiątej ofiary, Mohammeda al-Kasusa, planowała pochować go w poniedziałek. Ksiądz Yohanna Hamati powiedział AFP, że w piątkowym pogrzebie uczestniczyło około 170–200 osób, gdy na zewnątrz rozpoczęła się strzelanina. Początkowo ludzie nie rozumieli, co się dzieje, a potem zaczęli wbiegać do kościoła, szukając schronienia.

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Trwają poszukiwania napastników

Jordańskie władze nazwały atak „ekstremistycznym terroryzmem”. Król Abdullah II odwiedził rannych w szpitalu i obiecał zdecydowaną odpowiedź. Napastnicy są nadal poszukiwani; urzędnicy nie ustalili jeszcze, czy byli powiązani z jakąkolwiek grupą zbrojną. Żadna organizacja nie przyznała się do odpowiedzialności za strzelaninę.

Chrześcijanie stanowią około 3% ludności w przeważająco muzułmańskiej Jordanii. Według AFP wśród rannych byli również muzułmanie. Ksiądz Hamati wezwał do jedności, podkreślając, że atak dotknął przedstawicieli obu wspólnot religijnych.

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