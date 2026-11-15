Jordański Sąd Bezpieczeństwa Państwa skazał trzech mężczyzn na śmierć po uznaniu ich za winnych terrorystycznego ataku w mieście Hmoud w gubernatorstwie Karak. W wyniku ataku zginęło dziewięć osób.

Atak podczas pogrzebu

Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas nabożeństwa pogrzebowego w greckim prawosławnym kościele św. Jerzego. Zginęło dziewięciu chrześcijan, a kolejne 34 osoby zostały ranne.

Kościół znajduje się w wiosce Hmoud, około 80 kilometrów na południe od Ammanu. O decyzji sądu poinformował The National, powołując się na państwową agencję informacyjną Petra.

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Wyrok sądu

Według Petry sąd uznał oskarżonych za winnych w dziewięciu zarzutach dotyczących udziału w działaniach terrorystycznych, które doprowadziły do śmierci ludzi. Postawiono im również dwa zarzuty dokonania działań terrorystycznych z użyciem broni i amunicji.

Ponadto trzech mężczyzn uznano za winnych posiadania broni i amunicji z zamiarem wykorzystania ich do działań terrorystycznych.

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