W niedzielę we wsi Hamud w jordańskiej muhafazie Karak odbędzie się pogrzeb dziewięciu chrześcijan, którzy zginęli podczas ataku na kościół św. Jerzego Greckiego Kościoła Prawosławnego. Ceremonia odbędzie się w tej samej świątyni, w której doszło do strzelaniny, podaje The National.

Atak podczas pogrzebu

Według jordańskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego napastnicy otworzyli ogień na terenie kompleksu kościelnego w piątek. Do strzelaniny doszło podczas pogrzebu.

Początkowo władze informowały o siedmiu zabitych. W sobotę liczbę ofiar zrewidowano do dziewięciu, a żaden z trzech napastników nie został do tego czasu zatrzymany.

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Ochrona kościołów

Król Jordanii Abdullah II nazwał atak terrorystycznym. Według pałacu królewskiego przedstawiciele służb bezpieczeństwa poinformowali monarchę o najnowszych wydarzeniach w śledztwie, nie ujawniając szczegółów.

Abdullah II polecił rządowi dokonać przeglądu polityki przeciwdziałania ekstremistycznej ideologii oraz zintensyfikować wysiłki na rzecz usunięcia jej pierwotnych przyczyn. W niedzielę funkcjonariusze pełnili służbę przy kościołach w całym kraju podczas nabożeństw.

Karak leży około 100 kilometrów na południe od Ammanu. W przeważająco muzułmańskiej Jordanii mieszka mniejszość chrześcijańska.

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