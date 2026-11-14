W Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Lori Huang w razie rozwodu z Jensenem Huangiem może otrzymać połowę majątku uznanego za wspólną własność małżonków. Jensen Huang nie poinformował o zamiarze rozwodu. O możliwych konsekwencjach podziału majątku pisze Fortune.

Struktura własności akcji

Według stanu na 23 marca 2026 roku Huang informował o posiadaniu rzeczywistym około 870,6 mln akcji Nvidii, czyli 3,58% akcji spółki. Znaczna część tego pakietu znajduje się w trustach wspólnie zarządzanych przez Jensena i Lori Huang.

Trust małżonków posiada około 528,5 mln akcji Nvidii. Wraz z dwoma innymi rodzinnymi trustami struktury te posiadają niemal 669 mln akcji. Kolejne 73,3 mln akcji należy do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym członkiem jest ten trust.

Lori Huang jest także prezesem Jen-Hsun & Lori Huang Foundation. Pod koniec 2024 roku fundacja miała około 9,2 mld dolarów aktywów i posiadała około 58,7 mln akcji Nvidii. W dokumencie korporacyjnym Nvidii wskazano, że żadne z małżonków nie ma majątkowego interesu w akcjach fundacji.

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Zasady podziału majątku

Małżonkowie pobrali się w 1985 roku, osiem lat przed tym, jak Jensen Huang został współzałożycielem Nvidii. W Kalifornii obowiązuje system wspólności majątkowej małżeńskiej: aktywa nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady należą do obu stron i podlegają równemu podziałowi w razie rozwodu.

Nie oznacza to automatycznego podziału po połowie wszystkich akcji powiązanych z Huangiem. Sąd musiałby ustalić, w jaki sposób akcje zostały nabyte, jak skonstruowano trusty, czy doszło do zmieszania majątku osobistego i wspólnego oraz czy małżonkowie zawarli intercyzę. Majątek należący do jednego z małżonków przed ślubem, a także darowizny i spadki, są zazwyczaj uznawane za majątek osobisty.

Szacunek majątku

Fortune, powołując się na Bloomberg Billionaires Index, szacuje majątek Jensena Huanga na około 145 mld dolarów. Kwota ta zależy od rynkowej wartości akcji Nvidii i nie jest wyceną majątku, który potencjalnie mógłby zostać podzielony między małżonków.

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