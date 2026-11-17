W USA Kalifornijski Departament Pojazdów Silnikowych zakazał firmie Waymo realizowania przejazdów autonomicznymi taksówkami po autostradach w całym stanie. Ograniczenie weszło w życie 11 listopada, informuje The Verge.

Powód zakazu

Regulator uznał eksploatację robotaksówek Waymo na autostradach za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Urząd oświadczył, że wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których pojazdy firmy wjeżdżały do aktywnych stref robót drogowych, narażając pracowników na ryzyko.

Decyzję poprzedziły dwa incydenty w rejonie zatoki San Francisco. W jednym z nich robotaksówka Waymo wjechała na odcinek US-101 w pobliżu Burlingame, zamknięty z powodu robót drogowych. Drugi przypadek dotyczył pojazdów Kalifornijskiej Policji Drogowej na autostradzie 280 w San Francisco.

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Warunki wznowienia przejazdów

Waymo testowało swoje pojazdy na kalifornijskich autostradach co najmniej od sierpnia 2024 roku, a w listopadzie 2025 roku udostępniło takie trasy pasażerom. W maju 2026 roku firma dobrowolnie zawiesiła przejazdy autostradami z powodu obaw dotyczących placów budowy, jednak pod koniec lipca je wznowiła.

Aby powrócić na autostrady, Waymo musi wykazać regulatorowi, że w wystarczającym stopniu poprawiło działanie swoich systemów w pobliżu stref budowy dróg. Bez autostrad robotaksówki będą musiały wybierać dłuższe trasy lokalnymi drogami, co może zwiększyć koszty przejazdów dla pasażerów.

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