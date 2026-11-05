W Kalifornii w USA inicjatywa Proposition 39 dotycząca zaostrzenia wymogów identyfikacji wyborców, według prognozy Decision Desk HQ, nie zostanie zatwierdzona. Przeciwko niej opowiedziało się niemal 60% głosujących, podczas gdy 41% poparło propozycję, informuje The Hill.

Co przewidywała Proposition 39

Inicjatywa miała zobowiązać zarejestrowanych wyborców do potwierdzenia obywatelstwa USA. Przewidywała również, że mieszkańcy Kalifornii głosujący korespondencyjnie musieliby podawać cztery ostatnie cyfry numeru dokumentu tożsamości wydanego przez państwo, na przykład prawa jazdy.

Ponadto Proposition 39 zakazywałaby głosowania osobistego bez dokumentu tożsamości. Obecnie uprawnieni do głosowania pełnoletni mieszkańcy stanu podczas rejestracji jako wyborcy podają dokument tożsamości i numer ubezpieczenia społecznego.

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Stanowiska zwolenników i przeciwników

Konserwatywne organizacje, w tym Reform California, popierały Proposition 39. Twierdziły, że inicjatywa wzmocni społeczne zaufanie do wyborów i pomoże zapewnić uwzględnienie wszystkich głosów. Partia Republikańska Kalifornii porównywała ten wymóg do konieczności okazania dokumentu tożsamości podczas podróży samolotem, kupowania alkoholu, realizacji czeków, odbierania nagród lub uzyskiwania dostępu do chronionych budynków.

Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich Północnej Kalifornii oraz inne organizacje praw człowieka sprzeciwiały się inicjatywie. Ostrzegały, że cztery ostatnie cyfry numeru dokumentu tożsamości, umieszczone na zewnętrznej części koperty z korespondencyjnym kartą do głosowania, mogą przechodzić przez wiele rąk i być przechowywane w dokumentacji wyborczej przez niemal dwa lata, co stwarza ryzyko kradzieży tożsamości.

W 2025 roku republikanie w Zgromadzeniu Stanowym próbowali uchwalić projekt ustawy podobny do Proposition 39. Dokument, którego współautorem był członek Zgromadzenia Carl DeMaio, jeden z głównych zwolenników inicjatywy, nie przeszedł przez Komisję Wyborczą w kwietniu 2025 roku.

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