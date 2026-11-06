W Kalifornii propozycja Prop 40 dotycząca jednorazowego 5-procentowego podatku dla miliarderów zmierza ku porażce według wstępnych wyników liczenia głosów: 55% wyborców opowiedziało się przeciw, a 45% za. Głosy są nadal liczone, informuje Fortune.

Podział między hrabstwami

W hrabstwie Santa Clara, obejmującym technologiczne centra Sunnyvale, Palo Alto, Cupertino i Mountain View, stosunek głosów był taki sam — 55% przeciw Prop 40 i 45% za. Przeciw inicjatywie zagłosowali także wyborcy z zamożnego hrabstwa Marin na północ od San Francisco oraz hrabstwa San Mateo na południe od miasta.

Jednocześnie w hrabstwie San Francisco 55% wyborców poparło Prop 40, a 45% było przeciw. Znajdują się tam startupy AI OpenAI i Anthropic, które według publikacji planują wejść na giełdę. W hrabstwie Los Angeles 53% wyborców poparło propozycję, a 47% ją odrzuciło.

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Argumenty przeciwników

Przeciwnicy Prop 40 twierdzili, że podatek raczej nie pozostałby jednorazowy. Wyrażali także obawy dotyczące opodatkowania aktywów prywatnych firm: ich zdaniem założyciele mogliby zostać zmuszeni do sprzedaży pakietów kontrolnych we własnych przedsiębiorstwach.

Według Fortune kilku miliarderów już opuściło Kalifornię w związku z obawami dotyczącymi możliwego podatku majątkowego, w tym współzałożyciel Google Sergey Brin, który finansował kampanię przeciwko Prop 40. Publikacja zauważa, że utrata sześciu miliarderów znacząco obniżyła szacunki możliwych wpływów z takiego podatku, a także prognozę przyszłych dochodów stanu z podatku dochodowego.

Inna inicjatywa prowadzi

Równolegle przeciwnicy Prop 40 promowali Prop 42, która przewiduje zakaz opodatkowania osobistych oszczędności, aktywów i oszczędności emerytalnych. Ta inicjatywa również prowadzi podczas liczenia głosów. Michael Faespor, partner w zespole EY ds. opodatkowania osób prywatnych, podkreślił, że negatywny wynik głosowania nie oznacza, iż podobne środki nie zostaną wprowadzone w przyszłości. Dodał, że zamożni mieszkańcy Kalifornii już analizują kwestie rezydencji, domicylu i planowania spadkowego.

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