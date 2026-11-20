Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley odkryli eksperymentalny związek TOFA, który w doświadczeniach na myszach sprzyjał utracie tkanki tłuszczowej bez znacznego zmniejszenia masy mięśniowej. Jak informuje ScienceDaily, substancja zwiększała również wydatek energetyczny organizmu nawet o 18%, nie zwiększając aktywności fizycznej zwierząt ani nie podnosząc temperatury ich ciała.

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science Advances. U myszy z otyłością TOFA poprawiała wrażliwość na insulinę, regulację poziomu glukozy we krwi oraz obniżała poziom triglicerydów. U zwierząt poprawiły się również wskaźniki związane ze stłuszczeniową chorobą wątroby.

Jak działa eksperymentalny związek

TOFA, czyli kwas 5-tetradecylooksy-2-furanowy, należy do inhibitorów ACC — substancji hamujących enzymy uczestniczące w powstawaniu kwasów tłuszczowych. Jednocześnie naukowcy ustalili, że aktywuje ona receptory komórkowe PPARα i PPARδ, które regulują geny związane z wychwytywaniem i rozkładem tłuszczów w celu produkcji energii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ten sposób TOFA jednocześnie ogranicza powstawanie określonych tłuszczów i stymuluje wykorzystanie dostępnych kwasów tłuszczowych jako źródła energii. Inne inhibitory ACC przeszły już kliniczne badania średniego etapu, jednak żaden z nich nie został zatwierdzony do leczenia chorób metabolicznych. Jednym z problemów takich związków było podwyższanie poziomu triglicerydów we krwi. W doświadczeniach na myszach TOFA nie wywoływała takiego efektu.

Połączenie z lekami na odchudzanie

Naukowcy sprawdzili również TOFA wraz z semaglutydem — substancją czynną leków Ozempic i Wegovy — a także z tirzepatydem, sprzedawanym pod nazwami Mounjaro i Zepbound. U myszy połączenia dawały lepsze wyniki dotyczące masy ciała, poziomu glukozy, insuliny i triglicerydów niż każde z podejść osobno.

Leki z klasy GLP-1 przede wszystkim zmniejszają apetyt i spożycie pokarmu, podczas gdy w doświadczeniach TOFA zwiększała wydatek energetyczny. Substancja nie była jeszcze testowana na ludziach, dlatego jej bezpieczeństwo i skuteczność dla ludzi nie zostały ustalone.

Czytaj nas na