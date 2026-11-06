Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz w USA ustalili, że białko E2F1 może uruchamiać podział komórek bez dodatkowych sygnałów wzrostu. Jak informuje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie The EMBO Journal.

Aby odtworzyć wyjście komórek ze stanu spoczynku w laboratorium, badacze zazwyczaj dodają im składniki odżywcze i sygnały wzrostu. Proces ten obejmuje fizyczne rozpakowanie DNA, które jest ciasno upakowane wraz z białkami w jądrze komórkowym. Zespół potwierdził, że aktywacja E2F1 może skłaniać komórki do podziału nawet bez takich dodatkowych sygnałów.

Aktywacja genów bez rozpakowywania DNA

Autorzy pracy ustalili, że E2F1 wykorzystuje inny mechanizm. Białko wiąże się z ograniczonym obszarem genomu i aktywuje geny związane z cyklem komórkowym. Według adiunkta inżynierii biomolekularnej Alego Shariatiego E2F1 może aktywować te geny bez istotnego rozpakowywania DNA albo całkowicie bez niego.

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Naukowcy wskazują na podobieństwo tej właściwości E2F1 do czynników pionierskich, które mogą otwierać dostęp do ciasno upakowanego DNA i znacząco zmieniać stan komórki. Badacze odkryli również, że komórki reagują na określony próg poziomu E2F1: po jego przekroczeniu komórki w stanie spoczynku zaczynają się dzielić.

Możliwy związek z rakiem

E2F1 odgrywa ważną rolę w podziale komórek i ulega zaburzeniom w wielu rodzajach nowotworów. Jednocześnie opisany mechanizm ma ograniczenia: bez dodatkowych sygnałów wzrostu komórki mogły podzielić się najwyżej trzy razy. Aby obserwować je w czasie, zespół zastosował metody obrazowania pojedynczych żywych komórek oraz oprogramowanie DeepSea opracowane w laboratorium Shariatiego.

Badacze przypuszczają, że komórki nowotworowe mogą wykorzystywać aktywność E2F1, aby omijać mechanizmy utrzymujące komórki w stanie nieaktywnym. Następnie zespół planuje ustalić, jak dokładnie E2F1 aktywuje geny po związaniu z genomem, a także zbadać rolę pozostałych ośmiu genów tej rodziny w rozwoju raka.

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