W kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska autobus uczestniczył w wypadku na autostradzie 39 na południe od miasta Mackenzie. Według doniesień mediów w wyniku wypadku ucierpiało kilka osób, a niektóre z nich doznały ciężkich obrażeń, informuje Anadolu Agency.

Szpitale przeszły w tryb Code Orange

CBC News podało, że regionalna służba zdrowia Northern Health ogłosiła tryb Code Orange w szpitalach w Mackenzie i Prince George. Tryb ten stosuje się w przypadkach masowego napływu poszkodowanych.

Northern Health nie podała liczby pacjentów związanych z tym zdarzeniem ani ich stanu. Mieszkańców wezwano, aby nie zgłaszali się na oddziały ratunkowe, jeśli ich życie nie jest zagrożone.

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Autostrada została tymczasowo zamknięta

Firma centrów danych IREN potwierdziła, że autobus został wyczarterowany przez jednego z jej wykonawców. Lokalne media podały również, że pojazd nie był autobusem szkolnym.

Policja poprosiła obywateli o unikanie rejonu wypadku. Oczekiwano, że autostrada pozostanie zamknięta przez kilka godzin. Władze nie potwierdziły przyczyny wypadku.

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