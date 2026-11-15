W Kanadzie zmarł piąty żołnierz, który doznał obrażeń podczas pożaru trawy w bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych Wainwright w Albercie. Szeregowy William Douglas Dal Bianco zmarł w szpitalu w prowincji Ontario, gdzie był leczony po pożarze 17 października, informuje CBS News.

Szkolenie na poligonie

W czasie incydentu około 84 wojskowych z 3. batalionu lekkiej piechoty księżniczki Patrycji przechodziło szkolenie z działań ofensywnych. Zajęcia odbywały się na strzelnicy dla granatników w bazie położonej na południowy wschód od Edmonton.

Wiatr skierował płomienie pożaru trawy w stronę wojskowych. Według stanu na sobotę w szpitalach pozostawało 24 żołnierzy.

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Śledztwo w sprawie tragedii

Wcześniej w wyniku pożaru zginęli szeregowi: 23-letni Sean Farrell z Prince Albert w Saskatchewan; 23-letni Aidan Goulding z North Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej; 19-letni Hayden Lickemark z Langley w Kolumbii Brytyjskiej; a także 26-letni sierżant Morgan Wong z Edmonton.

Żandarmeria wojskowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru, a odrębna komisja wojskowa ma zbadać okoliczności tragedii i zaproponować środki zapobiegające podobnym przypadkom. Generał major Wade Rutland powiedział, że urzędnicy wojskowi wiedzieli o pożarze przez kilka godzin, uznawali go za opanowany i pozwolili kontynuować szkolenie, jednak później wiatr nagle zmienił kierunek.

Premier Kanady Mark Carney nazwał pożar jedną z najcięższych tragedii Kanadyjskich Sił Zbrojnych w czasie pokoju na terytorium kraju.

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