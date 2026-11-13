Naukowcy z University of Waterloo w Kanadzie opracowali roślinną powłokę celulozową do papierowych pojemników, która potencjalnie może zastąpić warstwy polietylenu w kubkach na napoje. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie ACS Sustainable Chemistry & Engineering, podaje ScienceAlert.

Powłoka z komponentów celulozowych

Materiał składa się z octanu celulozy, który stanowi jego główną część, oraz nanokryształów celulozy, które dodają mu wytrzymałości. Komponenty tworzą z papierem wiązania wodorowe, dlatego do nanoszenia powłoki nie są potrzebne chemiczne kleje. Taka struktura wypełnia pory papieru i tworzy barierę dla wody, tłuszczu i gazów.

W testach nowa powłoka pozostawała w większości nienaruszona podczas prób ścierania, którymi sprawdzano również uwalnianie mikroplastiku z plastikowych wkładek. Kierująca badaniem chemiczka materiałowa Shirley Tang zaznaczyła, że materiał celulozowy wytrzymał wrzącą wodę, oleje spożywcze i szereg rozpuszczalników.

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Wytrzymałość i właściwości barierowe

Podczas pięciodniowego testu zanurzeniowego powłoka dobrze wytrzymała kontakt między innymi z dichlorometanem, wodorotlenkiem sodu i kwasem solnym. Według testów rozciągania papier z powłoką osiągał najlepszą równowagę sztywności i elastyczności, gdy nanokryształy celulozy stanowiły 3% masy powłoki.

W porównaniu z papierem bez powłoki materiał ponad dziesięciokrotnie ograniczał przenikanie tlenu. Naukowcy sprawdzili go również na cienkich brązowych ręcznikach papierowych, które zwykle szybko chłoną wodę: po nałożeniu powłoki stały się wodoodporne. Autorzy uważają, że technologia może umożliwić stosowanie cieńszego papieru do opakowań, jednak przed zastosowaniem komercyjnym potrzebne są testy bezpieczeństwa dla żywności oraz ocena regulacyjna. Termin komercjalizacji rozwiązania pozostaje obecnie nieokreślony.

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