W Kanadzie 5,7% dorosłych zgłosiło codzienne używanie konopi — to około 1,81 mln osób. Odsetek osób spożywających alkohol codziennie wynosi 5,2%. Wśród Kanadyjczyków poniżej 50. roku życia codzienne używanie konopi jest już częstsze niż codzienne spożywanie alkoholu.

Dane te opublikował News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Canadian Medical Association Journal. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi prawie 100 tys. uczestników Kanadyjskiego Badania Zdrowia Społecznego z lat 2023–2024.

Najwyższe wskaźniki wśród młodych mężczyzn

Codzienne używanie konopi najczęściej zgłaszali mężczyźni w wieku od 25 do 34 lat: niemal 11%. Dla porównania, alkohol codziennie spożywało 2,9% osób z tej grupy, a 8% paliło papierosy.

Wśród kobiet w wieku od 25 do 34 lat konopi codziennie używało 6,8%, alkohol spożywało 1,2%, a papierosy paliło 4,5%. W grupie kobiet w wieku od 18 do 24 lat wskaźnik codziennego używania konopi wyniósł 6,6%, podczas gdy alkohol codziennie spożywało 0,4%, a papierosy paliło 2%.

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Wśród osób w wieku 65 lat i starszych sytuacja jest inna: codzienne spożywanie alkoholu występowało częściej niż używanie konopi. W szczególności konopi codziennie używało 3,3% starszych mężczyzn i 2,3% kobiet, podczas gdy alkohol spożywało odpowiednio 13% i 6,7%.

Palenie pozostaje głównym sposobem używania

Konopie codziennie paliło 3,9% dorosłych respondentów, natomiast 1,8% używało ich bez palenia. Wśród młodych ludzi, zwłaszcza kobiet, odsetek osób codziennie palących konopie sięgnął 5,4% i przewyższył odsetek codziennych palaczy papierosów — 2%.

Badacze zauważyli również, że 41% dorosłych, którzy codziennie używają konopi, zaczęło to robić po legalizacji niemedycznych konopi w Kanadzie w 2018 roku. Wśród codziennych użytkowników w wieku 18–24 lat takiej odpowiedzi udzieliło 85,4% ankietowanych. Autorzy zaproponowali wzmocnienie informowania o ryzyku, ograniczenie reklamy i sprzedaży detalicznej oraz wdrażanie działań profilaktycznych dla młodzieży i grup wrażliwych.

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