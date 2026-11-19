Naukowcy z Uniwersytetu McMastera w Kanadzie opracowali noszony plaster z mikroigłami do wykrywania bezobjawowego uszkodzenia serca w pierwszych dniach po operacji. Urządzenie może pomóc monitorować pacjentów już po wypisie ze szpitala: stale mierzy poziom troponiny sercowej — białka uwalnianego w przypadku uszkodzenia serca. O opracowaniu informuje News-Medical.

Jak działa urządzenie

Plaster wyposażono w mikroskopijne polimerowe igły. Wnikają one tylko pod powierzchnię skóry, nie docierając do nerwów ani naczyń krwionośnych, i pobierają płyn śródmiąższowy — płyn otaczający komórki. Następnie trafia on do biosensora zdolnego śledzić poziom troponiny przez kilka dni.

Ciągły pomiar białek jest trudniejszy niż kontrola, na przykład, glukozy. Troponina występuje we krwi w bardzo niskich stężeniach, a w płynie śródmiąższowym jej poziom jest jeszcze niższy. Aby sensor działał, naukowcy połączyli przeciwciała rozpoznające białka oraz aptamery — krótkie łańcuchy DNA lub RNA stworzone do rozpoznawania konkretnych celów biologicznych. Aptamery wytwarzają mierzalny sygnał.

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Monitorowanie po operacjach

Według danych przytoczonych w materiale, każdego roku na świecie przeprowadza się około 300 milionów operacji niekardiologicznych, a coraz więcej pacjentów jest wypisywanych do domu w dniu zabiegu. Jednocześnie pierwsze dni po operacji wiążą się z podwyższonym ryzykiem uszkodzenia mięśnia sercowego po operacji niekardiologicznej. Stan ten występuje u około 20% pacjentów z wyższym ryzykiem, a około 90% przypadków nie ma oczywistych objawów.

Wiele takich przypadków można wykryć jedynie za pomocą badania krwi, co utrudnia kontrolę stanu człowieka po powrocie do domu. Technologię mikroigieł do ciągłego pobierania próbek opracowali naukowcy z Uniwersytetu Waterloo. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Zespół otrzymał finansowanie od Kanadyjskich Instytutów Badań nad Zdrowiem na dalsze testowanie technologii. Naukowcy pracują również nad jej komercjalizacją za pośrednictwem startupu Aptec Health.

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