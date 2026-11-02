W Brampton w Kanadzie ława przysięgłych rozpatruje sprawę 32-letniej Ammary Amjad, której postawiono zarzut udziału w działalności organizacji terrorystycznej ISIS. Kanadyjskie władze repatriowały ją z obozu zatrzymań w Syrii w 2023 roku wraz z dwojgiem dzieci urodzonych po tym, jak — według śledztwa — wyjechała na terytorium kontrolowane przez ISIS.

Jak podaje Global News, jest to pierwsze w Kanadzie postępowanie karne wobec kobiety oskarżonej o życie pod rządami ISIS w Syrii. Proces rozpoczął się 22 października.

Korespondencja jako dowód

Znaczną część materiału dowodowego stanowią wiadomości i nagrania głosowe, którymi Amjad wymieniała się z matką. Według Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej w telefonie zabezpieczonym podczas przeszukania domu jej rodziców w pobliżu Toronto znaleziono około 10 tysięcy wiadomości tekstowych i audio. Ich tłumaczenie z urdu zajęło policji rok.

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Prokuratura powołuje się między innymi na wiadomości, w których Amjad prosiła rodzinę o przesłanie pieniędzy i nazywała swój wyjazd religijnym obowiązkiem. Obrona jednocześnie kwestionuje dokładność tłumaczeń wykonanych przez policję.

Pobyt w Syrii i repatriacja

Z korespondencji wynika, że Amjad mogła wyjechać do Syrii za swoim pierwszym mężem, którego nazywała Bilalem. Kanadyjskie wojsko potwierdziło, że były rezerwista Bilal Khan dołączył do ISIS; zginął kilka miesięcy po przybyciu na terytorium kontrolowane przez ugrupowanie. Później Amjad, według materiałów sądowych, poślubiła brytyjsko-pakistańskiego członka ISIS Hamzę Parveza.

Na początku 2019 roku, po walkach o Baghouz, Amjad znalazła się wśród cudzoziemców przewiezionych do obozów Al-Hol i Al-Roj w północno-wschodniej Syrii. W kwietniu 2023 roku przybyła do Montrealu wraz z trzema innymi repatriowanymi kobietami i ich dziećmi. Po zwolnieniu za kaucją nakazano jej areszt domowy w domu rodziców oraz zakazano kontaktowania się z Parvezem i pięcioma innymi kanadyjskimi kobietami powiązanymi z ISIS.

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