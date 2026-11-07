W pobliżu wyspy Anticosti w kanadyjskiej prowincji Quebec badacze sfotografowali we wrześniu niezidentyfikowane cielę wieloryba biskajskiego. Informuje o tym Mongabay.

Analiza zdjęć

Naukowcy z New England Aquarium w Bostonie przeanalizowali zdjęcia i dane dotyczące wielorybów biskajskich. Na podstawie analizy ustalili, że było to cielę, które prawdopodobnie urodziło się kilka miesięcy wcześniej. Nie znalazło się ono w polu widzenia podczas zimowych badań tych dużych zwierząt.

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Badacze określili wiek zwierzęcia po zbadaniu fotografii i danych dotyczących przedstawicieli tego gatunku. Wieloryb biskajski jest jednym z najrzadszych ssaków morskich na świecie.

Podsumowanie sezonu

Nowe odkrycie zwiększyło liczbę zidentyfikowanych cieląt wieloryba biskajskiego w ostatnim sezonie rozrodczym do 24. Badacze zajmujący się wielorybami uważają nieoczekiwane odkrycie cielęcia za obiecujące.

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