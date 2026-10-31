W Belleville, w kanadyjskiej prowincji Ontario, ze szpitala wypisano policjanta Jeffa Smitha, który odniósł ciężkie obrażenia, powstrzymując strzelca w pobliżu synagogi. Ponad miesiąc po ataku kontynuuje on rekonwalescencję w domu. Policja w Belleville poinformowała, że Smith robi postępy w rehabilitacji, a on i jego rodzina są wdzięczni za wsparcie społeczności oraz innych osób, pisze The Jerusalem Post.

Strzelanina przy synagodze

20 września Smith ochraniał synagogę B’nai Jacob, gdzie wierni zebrali się na nabożeństwie przed Jom Kipur. Według policji 29-letni Sean Ward otworzył do niego ogień, raniąc policjanta w głowę i ciało.

Mimo obrażeń Smith przez niemal trzy minuty odpowiadał ogniem, aż dołączył do niego inny policjant, Michael McCurdy. Funkcjonariusze oświadczyli, że nie dopuścili napastnika do synagogi i zapobiegli masowemu zabójstwu. Nikt z obecnych na nabożeństwie nie ucierpiał. Ward został ranny podczas wymiany ognia i zmarł następnego dnia.

Zbiórki dla policjantów

Kampania zbiórki funduszy, uruchomiona przez Dereka Craindlera w imieniu kanadyjskiej społeczności żydowskiej, do piątkowego poranka zgromadziła 969 110 dolarów kanadyjskich dzięki ponad 8 300 wpłatom. Środki mają wesprzeć Smitha i jego rodzinę podczas powrotu do zdrowia i rehabilitacji.

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Dla McCurdy’ego, który nie odniósł obrażeń fizycznych, ale pod ostrzałem pospieszył z pomocą koledze, zorganizowano także oddzielną zbiórkę. Według informacji z piątkowego poranka kampania zebrała około 58 400 dolarów kanadyjskich. Jej organizatorzy podkreślili, że należy uwzględnić psychologiczny wpływ, jakiego policjant doznał podczas reagowania na strzelaninę.

Incydent w Westmount

Tymczasem policja bada prawdopodobną strzelaninę do synagogi Temple Emanu-El-Beth Sholom w Westmount, na przedmieściach Montrealu. W kilku oknach budynku znaleziono otwory, które, według rabinki Lisy Grushcow, mogły pozostawić śruty z broni pneumatycznej. Nikt nie ucierpiał, a motyw incydentu nie został jeszcze ustalony.

W lutym 2025 roku na ścianach tej synagogi namalowano swastykę. W czerwcu aresztowano 38-letniego mężczyznę i postawiono mu zarzut usiłowania podpalenia budynku.

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