Projekt federalnego budżetu Kanady przewiduje finansowanie ponad 55 tys. nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jak informuje Electrek, na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych proponuje się przeznaczyć 4 mld dolarów kanadyjskich, z czego 635 mln dolarów kanadyjskich ma trafić bezpośrednio na infrastrukturę ładowania.

Z tej kwoty 587 mln dolarów kanadyjskich planuje się przeznaczyć na kontynuację programu Zero-Emission Vehicle Infrastructure Program (ZEVIP). Finansuje on tworzenie nowych publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wsparcie infrastruktury ładowania

W ramach ZEVIP operatorom infrastruktury ładowania może zostać zrekompensowane do 50% kwalifikowanych kosztów większości projektów. W przypadku projektów prowadzonych przez przedstawicieli ludów rdzennych rekompensata może sięgać 75%, a limit finansowania wynosi do 2 mln dolarów kanadyjskich na projekt.

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Prezes i dyrektor generalny Kanadyjskiej Rady Infrastruktury Ładowania, Travis Allan, oświadczył, że branża pozytywnie przyjęła wieloletnie inwestycje. Według niego środki powinny pomóc pokonać bariery dla mieszkańców kondominiów i budynków wielomieszkaniowych, rozwijać publiczne stacje szybkiego ładowania na głównych korytarzach transportowych i w aglomeracjach, a także ładowanie flot pojazdów średnich i ciężkich.

Modernizacja sieci elektroenergetycznych

Pozostałe 4 mld dolarów kanadyjskich proponuje się przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej w ciągu dziesięciu lat — od 2027 do 2036 roku. Projekt obejmuje także finansowanie programu Smart Renewables and Electrification Pathways, prac nad danymi i modelowaniem na potrzeby planowania sieci elektroenergetycznych, a także 1,6 mld dolarów kanadyjskich na modernizację systemów energetycznych w północnych i odległych społecznościach.

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