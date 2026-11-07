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W Kanadzie zatrzymano dwóch mężczyzn po strzelaninie w kawiarni komika Sharmy — NDTV World

Fedir Krysztowski 07 listopada 2026 10:35
W Kanadzie zatrzymano dwóch mężczyzn po strzelaninie w kawiarni komika Sharmy — NDTV World

W kanadyjskim Surrey policja zatrzymała dwóch 22-letnich mężczyzn w sprawie strzelaniny w kawiarni komika Kapila Sharmy oraz odrębnego incydentu z oddaniem strzałów do budynku mieszkalnego. Jak podaje NDTV World, Pradeep Singh i Savir Khan zostali zatrzymani 1 listopada.

Strzelanina w kawiarni

Według Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej 16 października 2025 roku organy ścigania otrzymały zgłoszenie o strzałach w kawiarni w kwartale 8400 przy 120. ulicy. Lokal był wówczas zamknięty, jednak w środku przebywało dwóch pracowników, którzy nie odnieśli obrażeń.

Policja wskazała, że był to trzeci przypadek strzelaniny w lokalu Sharmy od jego otwarcia w lipcu. Organy ścigania określiły oba incydenty jako związane z wymuszeniami.

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Drugi incydent

Do kolejnego zdarzenia doszło 12 października, gdy policja otrzymała zgłoszenie o strzałach oddanych do budynku mieszkalnego w Surrey. W wyniku incydentu ucierpiała kobieta.

Każdemu z zatrzymanych postawiono po jednym zarzucie nieostrożnego użycia broni palnej w związku z każdym z dwóch incydentów — 12 i 16 października. Po wykryciu możliwych powiązań między incydentami dochodzenie w obu sprawach przejęła Grupa Zadaniowa Kolumbii Brytyjskiej ds. Zwalczania Wymuszeń.

Główny superintendent Duncan Pound oświadczył, że zarzuty były wynikiem szeroko zakrojonych działań śledczych prowadzonych przez rok, w tym uzyskania zezwoleń sądowych, przeprowadzenia przeszukań i analizy dowodów.

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