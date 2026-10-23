W australijskiej Canberze 21-letni mężczyzna usłyszał zarzuty po domniemanym ataku na sprzedawcę telefonu komórkowego podczas umówionej transakcji przez Facebook Marketplace. Jak informuje ABC News Australia, policja podała, że pokrzywdzonemu rzekomo grożono nożem i zmuszono go do wejścia do samochodu.

Spotkanie w sprawie sprzedaży telefonu

Według policji Australijskiego Terytorium Stołecznego pokrzywdzony umówił się na sprzedaż telefonu przez Facebook Marketplace i we wtorek około godz. 17:30 przybył pod adres w dzielnicy Kaleen na północy Canberry. Tam rozmawiał z nim nieznany mężczyzna, który obejrzał telefon.

Następnie, według wersji policji, 21-letni mężczyzna wysiadł z zaparkowanego w pobliżu Volkswagena Golfa i rzekomo zagroził sprzedawcy nożem. Policja twierdzi, że zmusił on pokrzywdzonego do wejścia do samochodu, gdzie rzekomo go uderzał i dusił.

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Zatrzymanie i zarzuty

Pokrzywdzonemu udało się uciec i wezwać pomoc, po czym Volkswagen Golf odjechał. W czwartek około godz. 17:30 funkcjonariusze odnaleźli pojazd w Belconnen, nakazali kierowcy się zatrzymać, ustalili jego tożsamość i zatrzymali go.

Policja poinformowała, że mężczyzna ma stawić się przed Sądem Magistrackim Australijskiego Terytorium Stołecznego. Zarzuca mu się bezprawne pozbawienie wolności, napaść skutkującą rzeczywistymi obrażeniami ciała, posiadanie broni ofensywnej z zamiarem jej użycia oraz popełnienie czynu zagrażającego zdrowiu przez duszenie.

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