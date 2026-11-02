W Canberze w Australii dwie osoby, w tym student, prawdopodobnie zostały ranne nożem podczas sprzeczki na parkingu w pobliżu Lake Tuggeranong College. Poinformował o tym ABC News.

Sprzeczka na parkingu

Policja otrzymała zgłoszenie o konfrontacji na parkingu przy college'u około godziny 13:30. W liście do rodzin placówka oświatowa podała, że student i jeszcze jedna osoba zostali poszkodowani po sprzeczce z udziałem członków społeczności, którzy przynieśli nóż na parking w pobliżu szkoły.

Jedna z poszkodowanych osób zgłosiła się na komisariat policji w Tuggeranong, a druga — do lokalnego centrum medycznego. Następnie obie osoby przewieziono do szpitala na dalsze leczenie. Według policji ich obrażenia nie zagrażają życiu.

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Śledztwo trwa

W college'u przekazano, że pracownicy placówki natychmiast zareagowali na incydent, a policja przybyła do szkoły i opanowała sytuację. Administracja zaznaczyła, że poszkodowany student czuje się dobrze i otrzymuje pomoc medyczną. Dla uczniów, którzy tego potrzebują, dostępne jest wsparcie.

Policja ustala okoliczności sprzeczki i zaapelowała do świadków lub osób posiadających informacje o kontakt z Crime Stoppers. Lake Tuggeranong College nie podał dodatkowych szczegółów, powołując się na względy poufności.

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