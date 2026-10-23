W Narodowej Galerii Portretu w Canberze w Australii zaprezentowano nowy mozaikowy portret australijskiej drag artistki Courtney Act. Dzieło stworzył artysta Paul Yore, wykorzystując tysiące przedmiotów, w tym stare paznokcie, brokat, buty na wysokim obcasie, puszkę po piwie i fragmenty lalki Barbie.

Jak informuje ABC News, artysta umieszczał każdy element dużej mozaiki pęsetą. Courtney Act przekazała Yore'owi torbę ze starymi paznokciami, rzęsami i zepsutą biżuterią, wiedząc, że portret zostanie stworzony ze znalezionych przedmiotów i mieszanych materiałów.

Szczegóły mozaiki

W kompozycji znajduje się również stary telefon Nokia — ten sam model, którego Shane Jenek, alter ego Courtney Act, użył, aby dokonać coming outu przed rodzicami. Do portretu włączono statuetkę Afrodyty, przedmioty z australijską symboliką oraz piłkę nożną. Courtney Act zaznaczyła, że nigdy nie grała w piłkę nożną.

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Shane Jenek urodził się w stanie Queensland i, według Courtney Act, w dzieciństwie nie odpowiadał utrwalonym wyobrażeniom o męskości. Courtney Act od ponad dwóch dekad jest obecna w przestrzeni publicznej jako drag performerka, aktywistka queerowa i osobowość telewizyjna.

Praca trwająca rok

Paul Yore powiedział, że początkowo był onieśmielony propozycją galerii, by stworzyć ten portret, ponieważ uważał Courtney Act za ikoniczną postać dla społeczności queerowej. Praca nad mozaiką trwała około roku, a artysta nazwał ją jedną z najtrudniejszych w swojej praktyce.

Yore, który wychował się w katolickiej rodzinie, inspirował się iluminowanymi ikonami, w tym przedstawieniami Matki Boskiej. Dyrektorka Narodowej Galerii Portretu Bree Pickering nazwała portret pomnikiem kultury queer. Mozaika jest teraz pierwszym dziełem, które widzą odwiedzający po wejściu do galerii.

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