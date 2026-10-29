W Canberze w Australii setki pracowników sektora publicznego przeprowadziły dwugodzinny strajk, domagając się, aby rząd Australijskiego Terytorium Stołecznego (ACT) poprawił propozycję podwyżek płac. W akcji uczestniczyli pracownicy szpitali, sektora młodzieżowego i budownictwa, a także personel jedynego więzienia w Canberze, Alexander Maconochie Centre, jak podaje ABC News.

Największy strajk od 1989 roku

Uczestnicy akcji zebrali się przed budynkiem Zgromadzenia Ustawodawczego ACT. Według redakcji był to największy skoordynowany strajk pracowników sektora publicznego od czasu wprowadzenia samorządności na tym terytorium w 1989 roku. Pracownicy służby więziennej Alexander Maconochie Centre po raz pierwszy opuścili miejsca pracy w ramach strajku.

Przyczyną protestu była rządowa propozycja podnoszenia wynagrodzeń o 3% rocznie przez trzy lata. Negocjacje dotyczące 16 odrębnych układów zbiorowych trwają od ponad roku. Ponad 63% pracowników objętych głównym układem zbiorowym zagłosowało przeciwko przyjęciu propozycji.

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Stanowiska związku zawodowego i rządu

Community and Public Sector Union (CPSU) domaga się podwyżki płac o 5% w pierwszym roku, o 4% w drugim i o 3% w trzecim. Oferta rządu przewiduje również dodatkowe wypłaty powiązane z inflacją w drugim i trzecim roku. Związki zawodowe uważają, że wypłaty te są niewystarczające, aby zrekompensować wzrost kosztów życia.

Ministra służby publicznej ACT Rachel Stephen-Smith oświadczyła, że proponowana podwyżka przewyższa prognozowaną inflację na najbliższe trzy lata. Jak powiedziała, dodatkowe wypłaty w 2027 i 2028 roku przewidziano na wypadek, gdyby inflacja przekroczyła określone progi. CPSU ostrzegł przed możliwymi kolejnymi i dłuższymi strajkami, jeśli rząd nie zaproponuje lepszych warunków.

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