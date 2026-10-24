W Karaczi w Pakistanie rabusie zastrzelili 40-letniego Rahimullaha, który próbował pomóc rodzinie policjanta podczas napadu w pobliżu Sohrab Goth. Mężczyzna został ranny późnym wieczorem w czwartek, a lekarze w szpitalu Abbasi Shaheed stwierdzili jego zgon.

Atak w pobliżu Shafiq Mor

Jak podaje Dawn, do zdarzenia doszło w pobliżu Shafiq Mor. Konstabl Mohammed Danish Iqbal, który służy w jednostce dochodzeniowej policji Dystryktu Wschodniego, wracał z rodziną z wesela w pobliżu Sakhi Hassan Chowrangi.

Według Iqbala jego samochód zepsuł się w pobliżu Shafiq Mor. Gdy on i jego krewny zatrzymali się i oglądali pojazd, podjechały do nich trzy osoby na motocyklu i zabrały torby oraz telefony komórkowe.

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Strzelanina podczas ucieczki

Według policji Rahimullah przechodził obok i pobiegł w stronę napastników. Ci wpadli w panikę, otworzyli do niego ogień i uciekli ze skradzionymi rzeczami.

Policja zarejestrowała FIR przeciwko trzem niezidentyfikowanym podejrzanym na podstawie zeznania Mohammeda Danisha Iqbala.

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