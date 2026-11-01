W dzielnicy Liaquatabad w pakistańskim Karaczi tłum podpalił ciężarówkę z naczepą po wypadku drogowym, w którym zginęła 45-letnia ciężarna Faiza, a jej 55-letni mąż Fahim odniósł ciężkie obrażenia. Poinformował o tym Dawn.

Wypadek w pobliżu szpitala

Według policji drogowej małżeństwo jechało motocyklem, gdy ciężarówka potrąciła ich podczas zjazdu z wiaduktu Liaquatabad. Do wypadku doszło na drodze S. M. Taufiqa w pobliżu rządowego szpitala Sindh w Liaquatabadzie.

Oboje poszkodowani zostali przewiezieni w stanie krytycznym do szpitala Abbasi Shaheed. Lekarze stwierdzili zgon Faizy, a Fahim został hospitalizowany na leczenie. Urzędnicy poinformowali, że kobieta była w końcowym etapie ciąży i wracała po badaniu lekarskim.

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Kierowca uciekł z miejsca wypadku

Kierowca opuścił miejsce wypadku, porzucając ciężki pojazd. Następnie ludzie oburzeni śmiercią kobiety podpalili ciężarówkę. Policja uważa, że prawdopodobną przyczyną wypadku była nieostrożna jazda.

Rzecznik Rescue-1122 poinformował, że tłum nie pozwolił strażakom i funkcjonariuszom organów ścigania ugasić ognia.

W osobnym wypadku na Super Highway ciężarówka potrąciła młodego motocyklistę Asifa w pobliżu mostu Jamali. Został przewieziony do szpitala Abbasi Shaheed, gdzie stwierdzono jego zgon. Według policji kierowca uciekł, a ciężki pojazd został zabezpieczony.

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