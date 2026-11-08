W Karaczi w Pakistanie od służby odsunięto naczelnika komisariatu Pak Colony, Faisala Gula. Stało się to po pojawieniu się w mediach społecznościowych nagrania audio, na którym rzekomo przeprasza on handlarza narkotyków, informuje Dawn.

Decyzja policji

Decyzję o zawieszeniu podjął zastępca generalnego inspektora policji okręgu południowego Sajed Asad Raza. Rzecznik policji oświadczył, że resort zwróci się do Krajowej Agencji ds. Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości o sprawdzenie nagrania audio.

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Co wskazano w nakazie

Zgodnie z nakazem nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych 5 listopada. Rzekomo słychać na nim naczelnika komisariatu i policjanta-konstabla podczas nieautoryzowanej, kompromitującej rozmowy z Kashifem, znanym również jako Dada, który w dokumencie został nazwany znanym handlarzem narkotyków.

W nakazie stwierdzono również, że Gul próbował osiągnąć pojednanie z tą osobą i polecił podwładnemu przeprosić ją. Według oceny przedstawionej w dokumencie, działaniami tymi zaszkodził rządom prawa.

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