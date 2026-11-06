W Karaczi w Pakistanie Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) poinformowała o zatrzymaniu 273 osób podczas operacji przeciwko domniemanej międzynarodowej sieci oszustw finansowych. Nalot przeprowadzono 4 listopada w lokalu w pobliżu Kavish Crown Plaza przy Sharea Faisal, podaje Dawn.

Podejrzenia dotyczące działalności call center

Według zastępcy dyrektora NCCIA Shahzada Akbara w lokalu działało call center Voxtron Solutions. Według wstępnych ustaleń śledztwa jego pracownicy mogli oszukiwać zagranicznych obywateli, podszywając się pod przedstawicieli zagranicznych banków i służb weryfikacji zadłużenia.

Akbar oświadczył, że pracownicy call center mieli rzekomo oferować osobom za granicą pomoc w weryfikacji ich zobowiązań finansowych. Śledczy uważają, że celem mogło być uzyskanie poufnych danych osobowych i finansowych, w tym numerów ubezpieczenia społecznego oraz danych kart płatniczych.

Według wstępnej wersji NCCIA uzyskane dane mogły być wykorzystywane do nieautoryzowanych transakcji finansowych za pośrednictwem rachunków handlowych. Agencja przypuszcza również, że środki z takich transakcji były przekazywane do Pakistanu poprzez rachunki korporacyjne i kanały przekazów pieniężnych.

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Zabezpieczony sprzęt i sprawa

Podczas operacji funkcjonariusze zabezpieczyli 339 laptopów, 152 telefony komórkowe i cztery komputery. Wszystkie materiały przekazano do ekspertyzy technicznej i cyfrowej kryminalistyki.

W sprawie zarejestrowano postępowanie na podstawie kilku artykułów pakistańskiej ustawy o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym z 2016 roku. Dotyczą one nieautoryzowanego dostępu do systemów informacyjnych, kopiowania lub przekazywania danych, fałszerstwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego, bezprawnego wykorzystania danych osobowych oraz podszywania się pod numer abonenta.

Protest krewnych

Po nalocie krewni zatrzymanych i lokalni mieszkańcy protestowali w pobliżu mostu Baloch Colony na Sharea Faisal, przez co ruch na jednej z głównych arterii komunikacyjnych Karaczi był utrudniony. Uczestnicy akcji sprzeciwili się zatrzymaniu około 100 kobiet, twierdząc, że ich dzieci pracowały w call center i nie były zaangażowane w nielegalną działalność.

Policja skierowała ruch na alternatywne trasy. Po negocjacjach protestujący rozeszli się, a ruch na drodze przywrócono o 13:22.

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