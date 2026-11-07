W Karaczi w Pakistanie, w głównym wodociągu w pobliżu dzielnicy Dumba Goth, znaleziono ciało 30-letniej Hasiny, która trzy dni temu zaginęła wraz z dwiema małymi córkami. Dziewczynki mają cztery lata i półtora roku i nadal są poszukiwane, podaje Dawn.

Ciało utknęło w siatce wodociągu

Szef policji obszaru Malir Cantonment Agha Abdul Rashid oświadczył, że ciało kobiety znaleziono w wodociągu, którym dostarczana jest woda z jeziora Keenjhar. Według wstępnej oceny policji Hasina mogła utonąć w innym miejscu, a silny prąd przyniósł jej ciało do Dumba Goth. Ciało utknęło w siatce zamontowanej w wodociągu.

Ciało przewieziono do Podyplomowego Centrum Medycznego Jinnah w celu przeprowadzenia procedur sądowo-medycznych. Wcześniej na posterunku policji w Memon Goth złożono zgłoszenie o zaginięciu kobiety i dzieci, po czym śledztwo przekazano policji Malir Cantonment.

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Policja sprawdza okoliczności zaginięcia

Według szefa policji w Memon Goth Ayuba Miraniego mąż Hasiny, Qadir Bux, powiedział funkcjonariuszom, że przed zaginięciem małżonkowie pokłócili się w sprawie domowej. Powiedział, że podczas kłótni spoliczkował żonę, po czym wyszła ona z domu wraz z córkami.

Policja zaangażowała ratowników do poszukiwań dziewczynek wzdłuż wodociągu aż do dzielnicy Gulshan-i-Iqbal, jednak dzieci dotąd nie odnaleziono. Funkcjonariusze próbują również uzyskać nagrania z kamer monitoringu z farmy w pobliżu Superhighway, aby ustalić, czy kobieta wskoczyła do wodociągu razem z córkami, czy ktoś je tam wrzucił. Na skargę ojca zmarłej jej mąż został zatrzymany w celu przesłuchania; policja oczekuje na wyniki sekcji zwłok.

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