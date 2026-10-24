W Caracas w Wenezueli Der Spiegel określił kompleks mieszkaniowy OPP Caribe jako śmiertelną pułapkę po trzęsieniu ziemi. Wydawnictwo pisze, że kompleks zbudowano jako wzorcowy projekt socjalistyczny.

Wzorcowe osiedle

Według opisu Der Spiegel władze Wenezueli wybudowały OPP Caribe w stolicy kraju. Jak zaznacza wydawnictwo, zamieszkać tam mogli tylko najwierniejsi zwolennicy dyktatury.

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Ocena Der Spiegel

W tytule swojego materiału o Wenezueli Der Spiegel łączy trzęsienia ziemi z upadkiem rewolucji. W materiale wideo wydawnictwo opisuje OPP Caribe jako dawne wzorcowe osiedle Hugo Cháveza, które po trzęsieniu ziemi stało się śmiertelną pułapką.

Materiał opublikowano 24 października 2026 roku. Jego autorka, Marian Blasberg, relacjonowała z Wenezueli. W opisie przytoczonym przez Der Spiegel nie podano szczegółów dotyczących samego trzęsienia ziemi, uszkodzeń kompleksu ani liczby poszkodowanych.

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