W dolinie Katmandu w Nepalu kandydaci ubiegający się o prawo jazdy mogą czekać do tygodnia na termin egzaminu praktycznego, mimo rejestracji online. Cztery urzędy transportowe w dolinie otrzymują średnio 2 tysiące wniosków dziennie, a egzaminy praktyczne zdaje około 1,5 tysiąca kandydatów, informuje Kathmandu Post.

W biurze zarządzania transportem w Ekantakunie codziennie przyjmuje się około 220 kandydatów na egzamin do prowadzenia pojazdów czterokołowych oraz około 300 na motocykle i skutery. Egzaminy samochodowe odbywają się tam cztery dni w tygodniu, motocyklowe — pięć dni, a dla ciężkich pojazdów — jeden dzień.

Awarie serwerów i kolejki

Wnioskodawcy zgłaszali także problemy z usługą online. Jeden z kandydatów nie mógł zapisać się na ponowny egzamin po nieudanej pierwszej próbie z powodu ciągłych błędów serwera. Pracownicy urzędu poradzili mu spróbować później, zaznaczając, że problemy techniczne wystąpiły w kilku instytucjach.

Według urzędników problemy z serwerami są zwykle usuwane do południa. Jednocześnie awarie techniczne, niestabilne połączenie i inne cyfrowe przeszkody pozostają codziennym problemem dla wnioskodawców.

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Spośród około 1,5 tysiąca osób, które codziennie zdają egzaminy praktyczne w dolinie Katmandu, egzamin zalicza od 800 do 1 tysiąca. Urzędnik biura w Ekantakunie poinformował, że kandydaci, którzy zdali egzamin i uiścili odpowiednie opłaty, zwykle otrzymują wydrukowane prawo jazdy w ciągu tygodnia.

Rozszerzenie usług się opóźnia

W listopadzie 2023 roku gabinet prowincji Bagmati zdecydował o rozszerzeniu usług wydawania praw jazdy w Banepie, Balaju i Koteshworze, aby zmniejszyć obciążenie obecnych biur. W Banepie usługi już uruchomiono, jednak w Balaju i Koteshworze jeszcze się nie rozpoczęły. Dla Koteshworu nie ma ostatecznego harmonogramu uruchomienia.

Przedstawiciel prowincjonalnego ministerstwa przemysłu, turystyki, pracy i transportu Bharat Sharma wyjaśnił opóźnienia pozwami i sądowymi zakazami. W Balaju po uregulowaniu sporów prawnych przygotowywana jest wewnętrzna organizacja pracy, jednak biuro nadal potrzebuje personelu i budżetu.

Kandydaci skarżyli się również, że niektóre centra egzaminów praktycznych pobierają opłaty wyższe niż stawki ustalone przez prowincję. Dla samochodów, jeepów i furgonetek oficjalna stawka wynosi Rs409.60, podczas gdy jeden wnioskodawca pokazał rachunek na Rs665, a inna kandydatka poinformowała, że zapłaciła Rs605 w Ekantakunie. Ministerstwo podkreśliło, że urzędy transportowe muszą pobierać ujednolicone kwoty przewidziane prawem, podczas gdy zasady dotyczące dodatkowych opłat dla prywatnych instytucji szkoleniowych za wynajem pojazdów i szkolenie są bardziej złożone.

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