Szpitale w dolinie Katmandu w Nepalu odnotowują wzrost liczby pacjentów z chorobami układu oddechowego, grypą, kaszlem i gorączką. Dzieje się to w związku ze spadkiem temperatur, początkiem suchej pory po monsunie oraz nasileniem zanieczyszczenia powietrza, informuje Kathmandu Post.

Raju Pangeni, konsultant w dziedzinie pulmonologii i intensywnej terapii w szpitalu Hams, oświadczył, że około 50% pacjentów obecnie zgłaszających się do placówki ma choroby układu oddechowego, przeziębienie, kaszel lub gorączkę. Jak powiedział, część osób zgłasza się dopiero po pogorszeniu stanu zdrowia w domu, dlatego muszą zostać hospitalizowane na oddziale intensywnej terapii.

Największe ryzyko dla dzieci i osób starszych

Podobną tendencję odnotowują także inne szpitale w dolinie. Dyrektor dziecięcego szpitala Kanti, Ramhari Chapagain, poinformował, że placówka przyjmuje codziennie ponad 500 pacjentów, a ponad połowa z nich ma przeziębienie, gorączkę lub choroby układu oddechowego. Lekarze apelują do rodziców, by nie zwlekali z uzyskaniem pomocy medycznej, jeśli stan dziecka się pogarsza.

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Specjaliści podkreślają, że grypa sezonowa szybko rozprzestrzenia się w społecznościach i może powodować powikłania, w tym zapalenie płuc. Szczególnie narażone na ciężki przebieg są dzieci poniżej piątego roku życia, osoby powyżej 65. roku życia oraz pacjenci z chorobami współistniejącymi.

Lekarze zalecają szczepienia

Zapalenie płuc jest jedną z głównych przyczyn śmierci wśród dzieci poniżej piątego roku życia w Nepalu. Lekarze zaznaczają, że bakteryjne zapalenie płuc jest zwykle groźniejsze niż wirusowe. Wśród objawów grypy sezonowej wymienia się gorączkę, kaszel i bóle ciała, a w niektórych przypadkach także wymioty, biegunkę i zapalenie płuc. Według Chapagaína wraz ze wzrostem liczby chorób układu oddechowego zwiększyła się również liczba przypadków biegunki.

W Nepalu nie ma systemu monitorowania zachorowań na grypę, ciężkich przypadków i zgonów z jej powodu, ponieważ nie wszyscy pacjenci zgłaszają się do szpitali lub przechodzą badania. Eksperci zalecają szczepienia przeciw grypie przede wszystkim osobom starszym, dzieciom, pacjentom z chorobami serca i nerek, chorobami nowotworowymi oraz cukrzycą, a także pracownikom ochrony zdrowia. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, lekarze radzą również nosić maski, myć ręce, unikać tłumów i zachowywać dystans.

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