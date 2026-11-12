Archeolodzy w Kazachstanie znaleźli złotą figurkę niedźwiedzia liczącą około 2200 lat podczas wykopalisk kurhanu na cmentarzysku Karagajły w Ałmaty. Artefakt odkryto w pochówku z wczesnej epoki żelaza, który w starożytności został splądrowany, jednak rabusie nie zabrali wszystkich przedmiotów. O znalezisku informuje Live Science.

Ozdoba nakrycia głowy

Rzeźbiony niedźwiedź stoi na tylnych łapach i trzyma między przednimi łapami naczynie. Otwory w dolnej części figurki wskazują, że mogła być przyszywana do nakrycia głowy. Jak przekazała dyrektorka Stowarzyszenia Muzeów Ałmaty, Lazzat Sagindikowa, podobnych znalezisk wcześniej nie odnotowano w Kazachstanie.

Figurka należy do okresu sakijskiego. Na innych stanowiskach w Kazachstanie znajdowano już złote zoomorficzne ozdoby, w tym element nakrycia głowy w kształcie małego lamparta na cmentarzysku Kok-Kajnar w Ałmaty, datowanym na IV wiek p.n.e. Złoty element w kształcie owcy znajduje się również na nakryciu głowy tak zwanego Złotego Człowieka — młodego wojownika z epoki żelaza, pochowanego z dużą liczbą kosztowności.

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Prawdopodobny pochówek siedmiu osób

Wstępna analiza datuje kurhan na IV–III wiek p.n.e. Ma on około 2,4 metra wysokości i około 26 metrów szerokości. Na podstawie liczby odnalezionych kości badacze przypuszczają, że mogły tam zostać pochowane cztery osoby dorosłe i troje dzieci.

Starszy pracownik naukowy Stowarzyszenia Muzeów Ałmaty Marat Mugałowicz Nurpeisow zaznaczył, że taka liczba ludzkich szczątków jest nietypowa dla jednego kurhanu: pochówki tej wielkości zwykle przeznaczano dla jednej lub dwóch osób. Archeolodzy znaleźli także fragmenty sakijskiej ceramiki rozrzucone po starożytnym rabunku. Dalsze badania, w tym z udziałem antropologów, mają doprecyzować okoliczności pochówku i dokładną liczbę pochowanych osób.

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