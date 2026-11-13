W Kedarnath w indyjskim stanie Uttarakhand ponad 2 tysiące Nepalczyków pracuje jako tragarze pielgrzymów, którzy nie są w stanie samodzielnie przejść 22-kilometrowego górskiego szlaku z Gaurikund do świątyni. Taką ocenę podał jeden z pracowników, informuje Kathmandu Post.

Praca na górskim szlaku

Tragarze przenoszą pasażerów w tradycyjnym urządzeniu zwanym kandi — koszu, którego część jest wycięta i wyposażona w materiał służący jako siedzenie. Taki kosz mocuje się do pleców pracownika i może on przewozić tylko jedną osobę.

35-letni Jeevan Bohara z gminy Bungol w nepalskim dystrykcie Bajhang wykonuje tę pracę w Kedarnath od 18 lat i utrzymuje rodzinę z zarobionych pieniędzy. Jak twierdzi, koszt przeniesienia pasażera z Gaurikund do świątyni zależy od wagi osoby i wynosi od 15 do 22 tysięcy rupii indyjskich.

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Zarobki i ryzyko

Inny tragarz, 40-letni Kamal Bagh, pracuje z kandi od dziesięciu lat. Powiedział, że po przeniesieniu pielgrzyma do świątyni i z powrotem pracownik może zaoszczędzić około 5–6 tysięcy rupii indyjskich, a z dobrze płacącym pasażerem — 8–10 tysięcy. Droga z Gaurikund do świątyni zajmuje cały dzień, a żywność, noclegi i woda pitna na trasie oraz w pobliżu świątyni są drogie.

Do takiej pracy obywatele Nepalu potrzebują zaświadczeń o obywatelstwie, rekomendacji lokalnego panchajatu oraz wydanej przez policję karty identyfikacyjnej. Uzyskanie dokumentów kosztuje 4–5 tysięcy rupii indyjskich, według Bagha. Nepalczycy przewożą także towary oraz prowadzą hotele i sklepy spożywcze w rejonie sanktuarium.

Świątynia jest zwykle otwierana w kwietniu, w Akshaya Tritiya, i działa do Bhai Tika pod koniec października lub na początku listopada. Zimą sanktuarium jest zamknięte z powodu ochłodzenia i obfitych opadów śniegu. Praca na trasie wiąże się z niebezpieczeństwem: tym razem utrudniły ją osuwiska, a zamknięcia dróg i osuwiska zdarzały się także w poprzednich latach.

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