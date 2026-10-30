Na międzynarodowym lotnisku w Kapsztadzie w RPA w piątek odnotowano 60 opóźnień lotów z powodu zamieszek związanych z taksówkami, które wpłynęły na liczebność personelu i spowodowały dłuższe kolejki. Największe trudności wystąpiły w punktach kontroli bezpieczeństwa dla pasażerów lotów krajowych, informuje TimesLIVE.

Które loty objęły opóźnienia

Według stanu na godzinę 13:00 opóźnienia dotknęły 44 lotów krajowych i 11 międzynarodowych, a także pięciu przylotów. Średni czas opóźnienia wynosił około godziny. Nie odnotowano odwołania lotów.

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Pełniący obowiązki regionalnego dyrektora generalnego Airports Company South Africa Malcolm Koopman przeprosił pasażerów za niedogodności. Jak powiedział, lotnisko przesunęło zasoby do obsługi terminalu i kontroli bezpieczeństwa, zaangażowało dodatkowych pracowników z innych lotnisk oraz wprowadziło środki mające przyspieszyć przechodzenie przez punkty kontrolne.

Porady dla pasażerów

Do odwołania pasażerom lotów międzynarodowych zalecano przybycie na lotnisko cztery godziny przed odlotem, a pasażerom lotów krajowych — trzy godziny przed odlotem. Administracja poradziła także, aby z wyprzedzeniem planować podróż na lotnisko, śledzić sytuację na drogach oraz sprawdzać status lotu u przewoźnika lotniczego lub w aplikacji mobilnej Airports Company South Africa. Osobom, które spóźniły się na lot, zalecono bezpośredni kontakt z linią lotniczą.

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