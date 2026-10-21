Artystka Lovell Friedman zmarła w Kapsztadzie — Daily Maverick

Lovell Friedman, ceramiczna rzeźbiarka, artystka mozaikowa, aktywistka i działaczka humanitarna, zmarła niespodziewanie w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki 11 października 2026 roku w wieku 63 lat. Informuje o tym Daily Maverick. Friedman urodziła się 17 lutego 1963 roku w Kapsztadzie i dorastała w dzielnicy Oranjezicht, gdzie mieszkała w domu należącym do jej rodziny przez cztery pokolenia.

Mozaiki dla miasta i społeczności

Friedman zdobyła wykształcenie rzeźbiarskie w Michaelis School of Fine Art na Uniwersytecie Kapsztadzkim i ukończyła studia magisterskie z rzeźby ceramicznej z wyróżnieniem. Wykładała w Cape Technikon i Community Arts Project, a także szkoliła artystów mozaikowych, z których wielu później rozpoczęło własne projekty twórcze.

Wśród jej prac są 150-centymetrowa rzeźba mozaikowa Mother Courage dla placu zabaw Red Cross War Memorial Children’s Hospital w Mowbray, ceramiczne panneau dla jednostki badawczej zdrowia młodzieży i dzieci przy tym szpitalu oraz mozaika przy centrum dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kapsztadzkiego. W 2012 roku poczta RPA wydała znaczek z jej mozaikowym projektem z okazji stulecia szkoły medycznej uniwersytetu. Praca była poświęcona walce o życie i jego afirmacji dla osoby żyjącej z HIV.

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Pamięć w przestrzeni publicznej

Wraz z artystką Liorą Lewis Friedman stworzyła dzieło We Are Still Here w strefie pieszej Longmarket w pobliżu Biblioteki Centralnej Kapsztadu. Upamiętnia ono około 7 tysięcy dzieci, które w latach 1841–1921 uznawano za potrzebujące w Cape Government Gazette. Jeśli po opublikowaniu ogłoszeń nikt się po nie nie zgłaszał ani ich nie wspierał, dzieci mogły zostać oddane do przymusowego najmu.

Dla stacji Mill Street miejskiego systemu szybkiego transportu autobusowego Friedman oraz artyści mozaikowi przeszkoleni w ramach Community Mosaic Project stworzyli meble miejskie w formie ceramiczno-mozaikowej rzeki. Dzieło nawiązuje do Camissa — sieci źródeł i strumieni, które niegdyś płynęły z Góry Stołowej do morza, a obecnie biegną kanałami pod miastem.

Friedman współpracowała również z organizacją BRAVE Rock Girl, która tworzy bezpieczne przestrzenie dla dziewcząt i kobiet. W 2025 roku wraz z młodymi uczestniczkami projektu Daring Disa stworzyła ławkę przy dolnej stacji kolejki linowej na Górę Stołową. Jedną z jej późniejszych prac była mozaika dla Tahara House na żydowskim cmentarzu w Pinelands, odsłonięta w maju 2024 roku.

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