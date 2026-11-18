W Niemczech intensywne ulewy i sztormowy wiatr spowodowały liczne interwencje policji oraz straży pożarnej i służb ratunkowych. W rejonie Kolonii straż pożarna poinformowała o zalanych ulicach, powalonych drzewach i uszkodzonych dachach. Krótko przed północą we wtorek zaangażowano tam około 253 pracowników służb ratunkowych i 55 pojazdów, informuje Tagesschau.

Nawałnica na zachodzie Niemiec

Szczególnie dotknięta została Nadrenia Północna-Westfalia, gdzie wystąpiły intensywne opady deszczu, a miejscami odnotowano silne porywy wiatru. W Olpe uszkodzonych zostało kilka dachów. O powalonych drzewach informowano również z wielu innych miast landu.

W Freudenstadt w Schwarzwaldzie w ciągu 24 godzin spadły 52 litry opadów na metr kwadratowy. Dla Schwarzwaldu wydano ostrzeżenie przed silnymi, długotrwałymi opadami deszczu, a na szczytach Harzu możliwe są huraganowe porywy wiatru. Oficjalne ostrzeżenia przed silnymi porywami sztormowymi w ciągu dnia obowiązywały niemal w całym kraju.

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Powalone drzewa zablokowały tory

W Badenii-Wirtembergii, według dostępnych informacji, nie odnotowano znacznych szkód, jednak policja wielokrotnie interweniowała z powodu złej pogody. Na obszarze działania komendy policji w Pforzheim funkcjonariusze ponad 30 razy reagowali na zgłoszenia o powalonych drzewach i ogrodzeniach budowlanych. W pobliżu Birkenfeld w powiecie Enz drzewo spadło na samochód, a kierowca doznał lekkich obrażeń.

W Stuttgarcie rano tymczasowo zamknięto jedną z ulic w zachodniej części miasta, która została zalana wodą. W Turyngii drzewo powalone przez wiatr spadło na tory kolejowe między Erfurtem a Nordhausen. Według Deutsche Bahn odcinek był zablokowany przez kilka godzin.

Meteorolodzy oczekują, że w najbliższych dniach w Niemczech utrzymają się długotrwałe opady deszczu i sztormowe porywy wiatru. Przyczyną jest kilka niżów, które przynoszą z zachodu wilgotne masy powietrza.

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