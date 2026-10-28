W australijskim mieście Kempsey 19-letnia kobieta usłyszała zarzuty w sprawie domniemanego zniszczenia publicznej choinki, która spłonęła 3 grudnia 2025 roku. Drzewko było ustawione w centrum miasta na Środkowym Północnym Wybrzeżu stanu Nowa Południowa Walia.

Zarzuty po śledztwie

Jak podaje ABC News, we wtorek policja postawiła kobiecie zarzut zniszczenia mienia przez podpalenie. Ma ona stawić się przed Sądem Lokalnym w Kempsey 19 listopada.

Inspektor detektyw Mark Rogers oświadczył, że śledztwo było długotrwałe i szeroko zakrojone oraz obejmowało analizę nagrań z kamer monitoringu. Jak powiedział, choinka wiele znaczyła dla społeczności Kempsey. Policja chce również porozmawiać z innymi osobami, które zdaniem funkcjonariuszy mogły być obecne podczas incydentu.

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Miasto przygotowuje nową choinkę

Burmistrzyni hrabstwa Kempsey Kinne Ring poinformowała, że rada planuje w ciągu najbliższych kilku tygodni ustawić nową choinkę w centralnej dzielnicy biznesowej miasta. Zaznaczyła, że po pożarze społeczność, w tym dzieci, była zmartwiona.

Po tym, jak choinka spłonęła, mieszkańcy ozdobili ocalałą metalową konstrukcję blichtrem i ozdobami choinkowymi. Rada straciła również zapasowe dekoracje podczas powodzi w maju 2025 roku. Według Ring mieszkańcy nadal będą uczestniczyć w dekorowaniu świątecznej instalacji, ale już na nowym zielonym drzewku.

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