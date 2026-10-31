W Kenii 57% obiektów skontrolowanych od 1 lipca 2025 roku do 2 kwietnia 2026 roku nie spełniało wymogów budowlanych i było zagrożonych zawaleniem. Wynika to z raportu Departamentu Robót Publicznych przedłożonego parlamentowi, informuje Nation Kenya.

Spośród 21 282 ocenionych obiektów za bezpieczne konstrukcyjnie uznano 9264, czyli 43,53%. Kolejne 12 018 nie przestrzegało wymogów ustawodawstwa budowlanego.

Poziom zgodności z wymogami

Najwyższy poziom zgodności z wymogami odnotowano w dawnej Prowincji Zachodniej — 77%: wymogi spełniały 1183 z 1520 skontrolowanych placów. W regionie Mount Kenya wskaźnik ten wyniósł 65%: spośród 1225 obiektów wymogi spełniało 807, a prace na 418 placach wstrzymano.

W Nairobi, gdzie niedawno zawalił się budynek w dzielnicy Eastleigh, pełną zgodność z wymogami stwierdzono w 2261 z 3908 skontrolowanych obiektów, czyli w 57%. Najniższy wskaźnik odnotowano w regionie Północno-Wschodnim: kontynuowanie prac pozwolono jedynie na 11 z 220 placów, podczas gdy na 209 budowach prace wstrzymano. W regionie Górnego Wschodu wymogi spełniały 53 z 355 obiektów, czyli 14%.

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Przyczyny zawaleń i kontrola

W raporcie wskazano, że od 1996 roku w kraju doszło do 100 zawaleń budynków, a w 2026 roku odnotowano osiem takich przypadków — najwięcej dotychczas. Za główny problem branży budowlanej uznano wady konstrukcyjne.

Wśród przyczyn dokument wymienia projekty niskiej jakości, oszczędzanie przez deweloperów na betonie i zbrojeniu na słabych gruntach, udział osób bez licencji w przygotowywaniu rysunków, a także naruszanie technologii budowlanych. W szczególności wykonawcy mogą niewłaściwie przygotowywać mieszankę betonową lub nie przestrzegać wymogów dotyczących jej zagęszczania i pielęgnacji.

Krajowy Urząd Budownictwa Kenii sprawdza między innymi rejestrację wykonawcy, certyfikat zgodności, obecność tablicy informacyjnej z pozwoleniami, środków ochrony oraz wykwalifikowanych pracowników. Jeśli obiekt nie spełnia wymogów, urząd musi wydać nakaz wstrzymania prac, a deweloper otrzymuje 14 dni na usunięcie naruszeń. Według stanu na 31 marca 2026 roku urząd doprowadził do 15 wyroków skazujących w różnych hrabstwach, jednak w raporcie wskazano, że tylko nieliczne dochodzenia trafiają na etap ścigania sądowego.

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