W Kenii Narodowa Komisja ds. Gruntów (NLC) zgromadziła około 7 tys. nierozpatrzonych spraw dotyczących legalności przekazywania gruntów państwowych na własność prywatną. Rozprawy nie mogą się rozpocząć ani być kontynuowane do czasu zatwierdzenia nowych zasad proceduralnych, informuje Nation Kenya.

Wiceprzewodnicząca NLC Julie Osogo oświadczyła, że liczba takich spraw może wzrosnąć do 10 tys. do końca roku, ponieważ coraz więcej Kenijczyków składa wnioski. Jak zaznaczyła, do tej liczby należą również niezakończone sprawy, których rozprawy rozpoczęły poprzednie składy komisji.

Odrębne procedury w sporach gruntowych

Chodzi o przegląd nadań i rozporządzeń dotyczących gruntów państwowych — procedurę, która ma ustalić, czy przypadki przejścia gruntów państwowych na własność prywatną były zgodne z prawem. Te 7 tys. spraw nie obejmuje odrębnych skarg dotyczących historycznej niesprawiedliwości gruntowej, dla których przewidziano inny mechanizm rozpatrywania.

Poprawki do ustawy o Narodowej Komisji ds. Gruntów, które weszły w życie 4 listopada 2025 roku, zmieniły przepisy dotyczące obu procedur. Zaktualizowane zasady przeglądu dotyczą nadań lub rozporządzeń gruntami państwowymi dokonanych przed 27 sierpnia 2010 roku, dniem ogłoszenia Konstytucji Kenii. W przypadku rozpatrywania historycznej niesprawiedliwości gruntowej ustawa określa okres od 15 czerwca 1895 roku do 27 sierpnia 2010 roku.

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Zasady muszą przejść procedurę parlamentarną

NLC prowadzi konsultacje publiczne w sprawie dwóch projektów aktów prawnych, które mają regulować rozprawy. Po zakończeniu dyskusji komisja planuje przekazać dokumenty do parlamentu; wejdą one w życie dopiero po przejściu procedury parlamentarnej i oficjalnym opublikowaniu.

Osogo podkreśliła, że brak jasnych procedur wcześniej prowadził do zaskarżania rozpatrzonych spraw w sądach. Ustawa przewiduje, że osoby zainteresowane spornym nadaniem gruntu muszą otrzymać zawiadomienie o przeglądzie, dostęp do odpowiednich dokumentów oraz możliwość przedstawienia stanowiska przed komisją.

Jeśli tytuł własności gruntu został uzyskany niezgodnie z prawem, NLC musi polecić rejestratorowi gruntów jego cofnięcie. W przypadku naruszeń podczas nabywania gruntu komisja może podjąć odpowiednie działania w celu ich usunięcia. Jednocześnie ustawa chroni nabywców działających w dobrej wierze, którzy kupili grunt za zapłatą i nie wiedzieli o wadzie tytułu własności.

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