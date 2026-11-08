W Kenii prawnik Newton Arori złożył do Sądu ds. Stosunków Pracy w Nairobi petycję, w której wnosi o uchylenie przepisu dotyczącego dwumiesięcznego okresu oczekiwania na prawo do płatnego zwolnienia chorobowego. Obecnie nowi pracownicy nie mogą otrzymać takiego zwolnienia przed zakończeniem dwóch kolejnych miesięcy pracy.

Petycja do sądu

Arori zwraca się do sądu o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawowych, które pozbawiają nowo zatrudnionych pracowników prawa do płatnej nieobecności z powodu choroby przed upływem tego okresu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe konsekwencje

Jak podaje Nation Kenya, jeśli petycja zakończy się sukcesem, pracodawcy mogą zostać zobowiązani do zapewnienia nowym pracownikom płatnego zwolnienia chorobowego od pierwszego dnia pracy. Może to potencjalnie objąć odpowiednimi świadczeniami osoby, które właśnie zostały zatrudnione.

W podpisie pod zdjęciem publikacja zaznacza, że pracodawca ma obowiązek organizować pracę i umożliwiać pracownikom korzystanie z urlopu.

Czytaj nas na