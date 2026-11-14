W przygranicznym hrabstwie Marsabit na północy Kenii co najmniej dwóch Kenijczyków zginęło od zabłąkanych kul w związku z działaniami zbrojnymi w sąsiedniej Etiopii, a kolejne 22 osoby zostały ranne. Około 10 tysięcy mieszkańców hrabstwa zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, podaje Anadolu Agency, powołując się na gubernatora Marsabitu Mohamuda Alego.

Ostrzał na granicy

Według oceny przeprowadzonej z udziałem rządu do hrabstwa Marsabit przybyło również ponad 50 tysięcy Etiopczyków, którzy szukali bezpieczeństwa z powodu walk na obszarach Oromo i Somali w południowej Etiopii.

Najbardziej ucierpiało miasto Moyale, położone około 750 kilometrów na północ od Nairobi. Mieszkańcy kenijskich społeczności przygranicznych opuszczali domy z powodu strzelaniny i urządzeń wybuchowych związanych z konfliktem. Gubernator ostrzegł również przed zagrożeniem ze strony niewybuchów, które spadały w pobliżu obszarów mieszkalnych i obiektów publicznych, zwłaszcza dla dzieci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przepełnione tymczasowe schronienia

Według Alego działania zbrojne zakłóciły funkcjonowanie szkół, przeprowadzanie egzaminów państwowych, dostawy energii elektrycznej i handel transgraniczny. Tysiące przesiedlonych rodzin przebywa w tymczasowych schronieniach lub prywatnych domach.

Ali poinformował o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z przepełnienia schronień, niedoboru podstawowych leków, pogorszenia odżywienia oraz potwierdzonych przypadków odry i różyczki. Lokalne władze wraz ze strukturami państwowymi i organizacjami humanitarnymi koordynują dostawy żywności, wody, opieki medycznej i schronienia. Gubernator zaapelował o dodatkowe wsparcie międzynarodowe i poprosił liderów społeczności, aby nie dopuścili do odwetu i zaostrzenia napięć etnicznych.

Przemoc wybuchła 18 października po sporze dotyczącym regionalnej flagi i zabójstwie 13-letniej dziewczynki. Od tego czasu rozprzestrzeniła się na kilka obszarów wzdłuż spornego pogranicza między regionami Oromia i Somali w Etiopii.

Czytaj nas na