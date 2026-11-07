W Kenii mężczyzna w wieku około 30 lat, który cztery miesiące temu został deportowany z Ameryki Północnej, rozważa ofertę pracy z miesięcznym wynagrodzeniem netto w wysokości około 46 tys. szylingów kenijskich. Jak powiedział, przed deportacją mieszkał w Ameryce Północnej przez około 10 lat, a po powrocie bez niczego mieszka z rodzicami, informuje Nation Kenya.

Gwałtowna zmiana dochodów

Mężczyzna powiedział, że za granicą zarabiał niemal 1 mln szylingów miesięcznie. Po powrocie odrzucił kilka ofert pracy z powodu niskiego wynagrodzenia, w tym stanowiska z pensją około 50 tys. szylingów.

Niedawno zaoferowano mu pracę z wynagrodzeniem netto w wysokości około 46 tys. szylingów miesięcznie. Zaznaczył, że może ją przyjąć przede wszystkim dlatego, że nie chce dalej rozczarowywać rodziców. Według mężczyzny jego ojciec jest niezadowolony z odrzucania przez niego ofert pracy. Jednocześnie mężczyzna planuje oszczędzać pieniądze, aby jak najszybciej wyjechać z Kenii.

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Rada konsultanta

Konsultant ds. planowania finansowego i inwestycji Dominic Karanja poradził mu przyjąć ofertę i w ciągu najbliższych 12 miesięcy odbudowywać swoje finanse oraz karierę. Jego zdaniem ta praca może stać się pierwszym krokiem do niezależności finansowej.

Karanja zaproponował podział dochodu według schematu 50:30:20: 23 tys. szylingów na podstawowe potrzeby, 13,8 tys. na wydatki osobiste i codzienne oraz 9,2 tys. na oszczędności. Zgodnie z takim planem w ciągu 12 miesięcy można zgromadzić około 110,4 tys. szylingów.

Konsultant doradził również zaktualizowanie CV, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego w Ameryce Północnej, poszukiwanie lepiej płatnych stanowisk w międzynarodowych firmach i organizacjach oraz zbadanie legalnych możliwości zatrudnienia lub migracji za granicę.

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